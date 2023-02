Arquivo pessoal - 08.02.2023 Rafael Lara Nohmi passou em primeiro lugar no vestibular de medicina da USP

Ansioso pro início das aulas na USP , em 13 de março, Rafael Lara Nohmi , de 19 anos, que foi aprovado em primeiro lugar na FUVEST para Medicina em ampla concorrência no campus Pinheiros da universidade , contou em uma entrevista exclusiva ao Portal iG como se preparou para o vestibular . Ele também ranqueou 10 dicas importantes aos estudantes que querem se sair bem no exame.

O jovem, que diz que cursar Medicina "não era um sonho", mas se tornou um "processo" ao longo do tempo, lembra que o interesse pela área surgiu após ficar internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

"Depois de uma cirurgia de Siso eu desencadeei minha diabetes tipo 1, após isso, fiquei internado em uma UTI e a medicina me salvou, sabe? Quando eu sai do hospital eu comecei a ter mais interesse pela área, comecei a querer saber mais, por que foi uma coisa que me impactou diretamente", conta.

Além disso, de acordo com o estudante, ele sempre quis pesquisar a questão do cérebro humano e aponta que, de certa forma, a pesquisa lhe ajudou quando estava internado.

"A pesquisa de certa forma me salvou, por que, se não tivesse a pesquisa científica a insulina nem existiria. Ai eu conjuguei um pouco essas duas coisas, sabe? Essa vontade de ajudar pessoas como eu fui ajudado e essa vontade de pesquisar pra transformar a realidade e pesquisar essa questão do cérebro", conta o adolescente que pretender seguir a área de Neurologia.

O curso de medicina em na Universidade de São Paulo teve 14.401 inscritos e liderou o ranking de carreiras este ano, seguido por Direito, e Medicina em Ribeirão Preto, com 7.193 inscritos, segundo a Fundação Universitária para o Vestibular (FUVEST).

Nohmi, que teve uma boa base escolar e sempre estudou em escolas particulares, além de fazer um curso preparatório de um ano para o vestibular de Medicina, diz que, independente disso, uma de suas maiores dificuldades como estudante foi manter a disciplina e lidar com o psicológico. Ele diz que o processo de pré-vestibular foi "extremamente angustiante" e "solitário" .

"Uma das principais dificuldades foi a questão de manter a disciplina. É um processo extremamente frustrante, angustiante, difícil, quase que desumano, sabe?", sorri o estudante ao contar. "Esse processo me trouxe muita incerteza, não sabia se ia passar e eu ficava angustiado com essas coisas, sabe? Acho que a minha maior dificuldade foi lidar com o mental", pontua.

Segundo o estudante, ele nem imaginava que passaria em primeiro lugar no vestibular, já que, além das incertezas que tinha, havia passado com nota de corte na primeira fase do exame. Rafael, que buscava o campus de Pinheiros, precisaria acertar ao menos 81 das 90 questões aplicadas, ou seja, cerca de 90% do exame na segunda fase.

"Eu achava que talvez eu nem passaria, sabe? Então eu fiquei muito surpreso quando eu descobri. Antes da classificação, quando eu vi meu nome na lista, eu tava na praia e comecei a gritar de felicidade e a minha família também é muito escandalosa, a praia inteira ficou sabendo", relembra.

Apesar das incertezas durante os estudos, Rafael, além de passar em primeiro lugar no curso de Medicina da USP, também tirou a nota máxima na redação.

Ele aconselha as pessoas que querem tirar uma boa nota em um vestibular a ter o autoconhecimento como ponto chave, já que cada um tem uma rotina diferente.

"Entenda como você funciona, quais são as suas necessidades e tente absorver um pouco do conhecimento de cada um pra você formar o seu", finaliza.

Veja 10 dicas do estudante para se dar bem no vestibular:

entender suas necessidades (estudo direcionado); aprender e não decorar o conteudo; ter disciplina; dormir bem; praticar atividades físicas; fazer muitas questões e provas; ter um suporte emocional (amigos e família, por exemplo); ter momentos pequenos de lazer, como: ouvir/tocar musica, ver videos no youtube e etc; aprender com seus erros (usar como aprendizado); planejar suas metas de estudo semanais e mensais.

