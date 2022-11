MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL Estudantes chegando ao local de prova





As provas do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) serão aplicadas neste domingo (27) em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal.

O exame avaliará os alunos concludentes de 26 cursos de bacharelado e superiores de tecnologia vinculados ao ano três do ciclo avaliativo do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes). Os resultados são utilizados para o cálculo dos Indicadores de Qualidade.

No grau acadêmico bacharelado, serão avaliados os cursos de administração, administração pública, ciências contábeis, ciências econômicas, comunicação social (jornalismo), comunicação social (publicidade e propaganda), direito, psicologia, relações internacionais, secretariado executivo, serviço social, teologia e turismo.

O Enade também avalia os cursos superiores de tecnologia em comércio exterior, design de interiores, design gráfico, design de moda, gastronomia, gestão comercial, gestão da qualidade, gestão pública, gestão de recursos humanos, gestão financeira, logística, marketing e processos gerenciais.





Universitários ingressantes e concluintes habilitados de cursos de bacharelado e superiores de tecnologia ligados às áreas de avaliação da edição tem inscrição obrigatória no exame.

Questionário obrigatório

Alunos têm até sábado (26) para preencher o Questionário do Estudante. O instrumento é obrigatório e pode ser respondido até as 23h59 (horário de Brasília) por meio da página do Enade.

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) aponta que até o último domingo (20), 405.201 mil estudantes já haviam preenchido o questionário. O valor representa 67,75% dos 598.116 inscritos no exame.

