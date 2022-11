Tomaz Silva/Agência Brasil - 21/11/2021 Estudantes chegando para o primeiro dia de prova do Enem 2021, na Uerj, no Rio de Janeiro

A redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022 será aplicada neste domingo (13), no primeiro dia da prova. O texto, que vale de zero a mil pontos, pode ser decisivo para o ingresso do candidato no ensino superior.

O estudante, no entanto, deve se atentar a alguns detalhes, já que um pequeno deslize pode fazer com que ele tenha sua redação zerada. Dessa forma, o indivíduo é eliminado e precisará prestar o Enem novamente no próximo ano, uma vez que não zerar a redação é um pré-requisito para a nota final do exame.

No próximo domingo, os participantes deverão produzir um texto em prosa, do tipo dissertativo-argumentativo, sobre um tema de ordem social, científica, cultural ou política. Além disso, é necessário defender um ponto de vista sobre o assunto proposto com argumentos consistentes e apresentar uma proposta de intervenção.

De acordo com a Cartilha do Participante , razões que podem fazer com que o candidato zere a redação são:

Fuga total ao tema apresentado;

Não obediência ao tipo dissertativo-argumentativo;

Redação de até sete linhas ou 10 linhas, no caso de escrita no sistema Braille;

Cópia de textos da prova ou do caderno de questões sem que haja, ao menos, oito linhas de produção própria do participante;

Desenhos e outras formas propositais de anulação em qualquer parte da folha de redação;

Números ou sinais gráficos sem função evidente em qualquer parte do texto ou da folha;

Parte desconectada do tema proposto;

Termos ofensivos, ainda que façam parte do projeto de texto;

Assinatura, nome, iniciais, apelido, codinome ou rubrica fora do local correto;

Texto escrito majoritariamente ou integralmente em língua estrangeira;

Folha de redação em branco;

Texto ilegível.

Além disso, também é obrigatório o uso de caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente, tanto para os candidatos que farão o Enem de forma presencial quanto para os que farão a prova digital, já que, mesmo que o exame seja realizado no computador, a redação continua sendo feita em papel.

Como a redação será avaliada?

O texto produzido pelo participante vai ser avaliado por, pelo menos, dois professores graduados em Letras ou Linguística, de forma independente, sem que um saiba a nota atribuída pelo outro.

Eles vão atribuir a nota à redação de acordo com os critérios listados no quadro abaixo:

Reprodução/Inep - 10.11.2022 Critérios de correção da redação do Enem 2022

Cada um dos avaliadores vai atribuir uma nota entre zero e 200 pontos para cada uma das competências mencionadas. A soma desses pontos pode chegar a mil e a nota final será a média aritmética das notas totais atribuídas pelos dois professores.

Enem 2022

Neste ano, o Enem será aplicado nos dias 13 e 20 de novembro para cerca de 3,4 milhões de estudantes em todo o país . No primeiro dia, serão realizadas as provas de linguagens, ciências humanas e redação. No segundo, matemática e ciências da natureza.

Os locais de prova estão disponíveis no Cartão de Confirmação de Inscrição, na Página do Participante .

Os portões abrem às 12h e fecham às 13h. O início da prova é previsto para as 13h30, nos dois dias. Neste domingo, devido à redação, os candidatos terão 30 minutos a mais, com o encerramento às 19h. Já no dia 20, o exame acaba às 18h30.

