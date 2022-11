Rovena Rosa/Agência Brasil - 21/10/2022 Cursinho preparatório para vestibular da Universidade de São Paulo - USP Leste

A primeira parte do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022 será realizada neste domingo (13) por estudantes de todo o Brasil. Neste fim de semana, os candidatos farão a prova de linguagens e ciências humanas, além da redação.

Para realizar o exame , é obrigatório levar um documento oficial com foto e uma caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente.

Entre os documentos para identificação que são aceitos estão, de acordo com o edital:

Carteira de Identidade (RG);

Carteira Nacional de Habilitação (CNH)

Passaporte;

Carteira de Trabalho emitida após 27 de janeiro de 1997;

Documentos digitais: e-Título, CNH digital e RG digital — precisam ser apresentados nos aplicativos oficiais.

É importante ressaltar que qualquer uma das identificações precisam ser apresentadas nas versões originais , ou seja, cópias não serão aceitas para realizar o exame.

Além disso, a caneta esferográfica de tinta preta é um item obrigatório tanto para os candidatos que farão o Enem de forma presencial quanto para os que farão a prova digital, já que, mesmo que o exame seja realizado no computador, a redação continua sendo feita em papel.

Em decorrência da pandemia de Covid-19, nas duas últimas edições no Enem , o uso da máscara de proteção era obrigatório durante a realização da prova. Na edição deste ano, no entanto, o uso é opcional nos estados e municípios onde o material é liberado em locais fechados.

Itens recomendados

Comida e bebida

Apesar de não ser obrigatório, é recomendado que o candidato leve um lanche e água para consumir durante a prova, devido ao longo período de duração.

Além de água, outras bebidas, como suco ou refrigerante também são permitidas, com exceção das alcoólicas, que são proibidas e podem até mesmo levar à eliminação do candidato.

Cartão de Confirmação

Também é recomendado que o aluno leve o Cartão de Confirmação da Inscrição, já que, nele, constam informações importantes, como o número de inscrição, data, hora e local de prova.



Ele pode ser acessado na Página do Participante .

No site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep) o estudante também pode comprovar que compareceu ao exame, nos casos em que precisa justificar a falta no trabalho, por exemplo. Na plataforma, é possível acessar e imprimir a Declaração de Comparecimento para cada dia de prova.

Itens proibidos

Durante o exame, é estritamente proibido portar:

Dispositivos eletrônicos, como celulares, smartphones, tablets, smart watches, calculadoras, agendas eletrônicas, gravadores, pendrive e mp3;

Alarmes, chaves com alarme ou com qualquer outro componente eletrônico;

Fones de ouvido;

Gravadores, filmadoras, câmeras;

Óculos escuros e artigos de chapelaria, como bonés, chapéus e gorros;

Itens de papelaria não permitidos, como canetas de material não transparente, lápis, lapiseira, borrachas, réguas, corretivos, livros, manuais, anotações, resumos;

Relógio de qualquer tipo;

Protetor auricular.

Caso qualquer um desses objetos sejam levados para o dia da prova, o candidato precisa colocá-los dentro do envelope porta-objetos fornecidos pelo aplicador antes do início do exame, assim que o estudante entrar no local de prova. Este envelope será lacrado e deverá permanecer fechado até a saída definitiva da sala de aula.

Embora fiquem guardados dentro do envelope, os celulares devem ser desligados, assim como qualquer outro aparelho eletrônico, já que, caso emitam qualquer tipo de som, o participante pode ser eliminado.

Enem 2022

Neste ano, o Enem será aplicado nos dias 13 e 20 de novembro para cerca de 3,4 milhões de estudantes em todo o país . No primeiro dia, serão realizadas as provas de linguagens, ciências humanas e redação. No segundo, matemática e ciências da natureza.

Os locais de prova estão disponíveis no Cartão de Confirmação de Inscrição, na Página do Participante .

Os portões abrem às 12h e fecham às 13h. O início da prova é previsto para as 13h30, nos dois dias. Neste domingo, devido à redação, os candidatos terão 30 minutos a mais, com o encerramento às 19h. Já no dia 20, o exame acaba às 18h30.

