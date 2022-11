Reprodução A competição será realizada entre os dias 20 de novembro e 18 de dezembro

A Copa do Mundo e o país-sede da competição, o Catar , podem se tornar temas do Exame Nacional do Ensino Médio ( ENEM ) e até em outros vestibulares este ano. É que a competição, que é um dos maiores eventos do mundo e que esta marcada para iniciar no dia 20 de novembro, será realizada pela primeira vez em um país do Oriente Médio.

Geralmente é comum que em anos de Copa do Mundo o evento esportivo seja abordado nos vestibulares pelo país, inclusive, no Enem. No entanto, pode ser que os assuntos mencionem coisas além da Copa e do país.

Veja a lista de itens que podem ser abordados:

Primeira Copa no Oriente Médio



É a primeira vez que a competição é realizada no Oriente Médio. Além disso, a edição do Catar, até agora, é a mais cara de todas as competições da história.

A partida entre EUA e Irã na fase de grupos

Os Estados Unidos e o Irã se enfrenteram este ano na fase de grupos, tendo em vista o conflito entre os dois países, pode ser que haja questões relacionadas ao assunto.

Homossexualidade

A Copa no Catar gerou polêmica nos últimos meses em relação ás leis do país, é que lá a homossexualidade é considerada crime. Em um dos discursos feitos esse ano pela organização da Copa, foi informado que turistas homossexuais serão bem recebidos, no entanto, manifestações públicas devem ser evitadas. Apesar disso, a Federação Internacional de Futebol Associado (FIFA) afirmou que bandeiras LGBTs serão aceitas nos estádios sem nenhum problema.

As características gerais do país-sede do evento

É importante que os estudantes saibam um resumo das características gerais do Catar como, por exemplo: maioria étnica, regime de governo, maioria religiosa dentre outros aspectos.

A busca por projeção internacional do Catar

O país vem buscando se projetar ao longo dos anos no cenário internacional. Entre as diversas ações, está a intervenção militar na Líbia, em 2011, e na Crise do Egito pós Primavera Árabe.

Produtor de gás natural

O gás natural é uma fonte energética, que apesar de não renovável é considerado menos poluentes que outras fontes de energia. O Catar é um grande produtor de gás natural no mundo.

Relação Catar X Irã

O Catar está entre os poucos países árabes sunitas do Oriente Médio que matém uma boa relação com o Irã. Em 2017, houve um rompimento entre o país sede da Copa do Mundo e a Árabia Saudita por conta disso.

Clima e o deserto

As questões sobre o clima são uma crescente em vestibulares por todo país, é possível que a geografia física e o clima do país sejam assuntos abordados.

Os times classificados para a Copa

Há possibilidade de que as questões mencionem paíeses que estejam entre os 32 seleções da Copa do Mundo de 2022. Saber quais são eles pode ser interessante.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.