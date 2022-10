Reprodução: Flickr - 20/10/2022 Rishi Sunak é o novo primeiro-ministro do Reino Unido

Rishi Sunak , ex-ministro das Finanças, será o novo primeiro-ministro do Reino Unido, após sua única adversária, Penny Mordaunt, anunciar que desistiu de concorrer.

"Essa decisão é histórica e mostra o talento e diversidade do nosso partido. Rishi tem todo o meu apoio", escreveu ela em publicação nas redes sociais, após não conseguir o número de apoios necessários dentro do Partido Conservador.

* Em atualização.

