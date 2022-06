Agência Brasil Enem tem segundo menor número de inscritos desde que se tornou vestibular

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022 teve 3.396.597 inscritos, informou o Ministério da Educação nesta sexta-feira. O número só é maior do que em 2021, quando foi registrado o menor da história do exame, com 3.040.908 participantes.

Essa é a principal porta de entrada do ensino superior brasileiro. Em 2014, mais 8,7 milhões de estudantes se inscreveram no exame.

Neste ano, 2.028.353 (59,72%) participantes são isentos da taxa de inscrição e 1.368.244 (40,28%), pagantes. Os dados são considerados preliminares até a apuração definitiva, tendo em vista que há casos de processamento dos pagamentos pelas instituições bancárias, processos judiciais, comissão de demandas, além de outras situações excepcionais, informou o MEC.

Dos inscritos, 3.331.531 farão a versão em papel e 65.066, no computador. É importante lembrar que não existe a opção de prestar o exame em casa: mesmo a avaliação informatizada será aplicada em computadores que ficam em locais designados pelo Inep.

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) aplicará as provas das duas versões nos dias 13 e 20 de novembro.

Quem solicitou atendimento especializado poderá conferir o resultado do pedido a partir da próxima terça-feira, 7 de junho. No mesmo dia, começa o período de recursos para os participantes que tiveram as solicitações indeferidas. Já as pessoas que desejam ter tratamento por nome social poderão solicitá-lo entre 23 e 28 de junho.

Aumento no número de isentos

Segundo o ministro, a parcela de alunos isentos no Enem aumentou quase 40% em relação a 2021.

Do total de inscritos neste ano, 1.368.244 (40,28%) são pagantes e 2.028.353 (59,72%) obtiveram o direito de não gastar os R$ 85 para fazer a prova.

Pelo edital, é beneficiado quem:

- vai concluir o ensino médio em 2022, em qualquer modalidade de ensino, em escola da rede pública;

- cursou todo o ensino médio em escola da rede pública ou como bolsista integral na rede privada;

- tem renda per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio (R$ 1.820);

- ou declara situação de vulnerabilidade socioeconômica, por ser membro de família de baixa renda.





No ano passado, o direito à isenção foi amplamente debatido: candidatos que estavam isentos no Enem 2020, mas que faltaram à prova por medo da Covid-19, perderam o benefício em 2021. A justificativa de "temor de se contaminar" não havia sido aceita pelo Inep. Só depois de uma determinação do Supremo Tribunal Federal (STF), o processo de pedidos de isenção foi reaberto.

Novidade na aplicação

Pela primeira vez, o Inep aceitará documentos digitais de identificação nos locais de prova, como:

- e-Título,

- Carteira Nacional de Habilitação (CNH) Digital; e

RG Digital.

- O candidato deve apresentar o aplicativo oficial ao fiscal - capturas de tela não serão válidas.

Após a entrada na sala de aula, o uso do celular continuará vetado.

Confira o cronograma

Pedido de tratamento pelo nome social: 23 a 28 de junho

Provas: 13 e 20 de novembro

Disciplinas e horários

Como nos últimos anos, o Enem será aplicado em dois domingos.

Em 13 de novembro, o candidato deverá fazer:

45 questões de linguagens (40 de língua portuguesa e 5 de inglês ou espanhol);

45 questões de ciências humanas; e redação.

Em 20 de novembro, a prova trará:

45 questões de matemática;

45 questões de ciências da natureza.

Veja os horários de aplicação (no fuso de Brasília):

Abertura dos portões: 12h

Fechamento dos portões: 13h

Início das provas: 13h30

Término das provas no 1º dia: 19h

Término das provas no 2º dia: 18h30

