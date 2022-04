Agência Brasil Provas do Enem

As datas de aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022 foram confirmadas nesta sexta-feira (29). De acordo com publicação no Diário Oficial da União (DOU), as provas das versões impressa e digital serão aplicadas em 13 e 20 de novembro.

As inscrições para aqueles que desejam realizar o exame começam no dia 10 de maio e vão até o dia 21. Para se inscrever, o usuário precisa acessar a página oficial do participante , no site do Inep .

Nesta sexta também termina o tempo limite para apresentação de recursos dos participantes que tiveram o pedido de taxa de isenção negado. Caso o estudante tenha tido a solicitação recusada, ele tem até 27 de maio para efetuar o pagamento de R$ 85,00 da prova.

O formato do exame (digital ou impresso) é definido pelo aluno no momento da inscrição. No site é destacado que, mesmo que o participante escolha a opção digital, será necessário se deslocar até o local da prova indicado, porque não há a alternativa de fazer a prova em casa.

Além da redação, os estudantes realizarão a prova de quatro áreas de conhecimento em novembro. Ao fazer a inscrição, o aluno também pode escolher a língua estrangeira que será aplicada na prova individual. No total, são 180 questões objetivas.

