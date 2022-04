Reprodução/Montagem iG Ex-presidente Lula e o atual presidente, Jair Bolsonaro

Publicada nesta sexta-feira (29), a pesquisa PoderData apontou que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) segue liderando o cenário eleitoral, com 41% das intenções de voto para o 1º turno das eleições de 2022.

O atual presidente, Jair Bolsonaro (PL), ocupa o 2º lugar do ranking, com 36% das intenções de voto. A diferença entre os candidatos, de 5 pontos percentuais, é a mesma registrada na rodada de 15 dias antes.

Na sequência, está o ex-ministro Ciro Gomes (PDT), com 6%. Está tecnicamente empatado com João Doria (PSDB), que tem 4%, e André Janones (Avante), com 3%.

Outros candidatos, como Sofia Manzano (PCB), Leonardo Péricles (UP), Eymael (DC), Vera Lúcia (PSTU) e Luiz Felipe d’Ávila (Novo) não foram mencionados o suficiente para chegar a 1%. Brancos e nulos são 4%, enquanto 3% não souberam responder.

Veja as porcentagens de intenção de voto para o primeiro turno:

Segundo turno

De acordo com a pesquisa PoderData, num possível 2º turno eleitoral, a distância entre Lula (PT) e Jair Bolsonaro (PL) continua em 9 pontos percentuais.

Leia Também

Num cenário de confronto direto, o petista tem 48% das intenções de voto, contra 39% do atual chefe do Executivo.

A vantagem de Lula sobre Bolsonaro tem sofrido uma queda nos últimos meses: há 30 dias, na pesquisa de 27 a 29 de março, foi registrada uma diferença percentual de 12 pontos entre os dois candidatos.

Ainda mais antigamente, na pesquisa realizada entre agosto e setembro do ano passado, o pré-candidato do PT já chegou a abrir 25 pontos de vantagem sobre Bolsonaro.





Metodologia da pesquisa

A pesquisa do PoderData foi realizada pela empresa do grupo Poder360 Jornalismo. A coleta de dados aconteceu entre os dias 24 e 26 de abril de 2022, por meio de ligações para celulares e telefones fixos.

Foram 3.000 entrevistas em 283 municípios nas 27 unidades da Federação. A margem de erro é de 2 pontos percentuais. O intervalo de confiança é de 95%. Registro no TSE: BR-07167/2022

