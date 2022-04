USP Imagens Registro de edição antiga do Vestibular Fuvest

A Fuvest divulgou ontem (25) o calendário de realização das provas da 1ª e 2ª fase do Vestibular 2023. Vestibular é para estudantes interessados em ingressar na Universidade de São Paulo (USP).

De acordo com a programação, a 1ª fase será realizada no dia 4 de dezembro de 2022 e as provas de 2ª fase acontecerão entre os dias 8 e 9 de janeiro de 2023. Para os cursos com provas de habilidades específicas, as provas acontecerão entre os dias 11 e 14 de janeiro de 2023.

As inscrições para o vestibular deverão ser realizadas entre os dias 15 de agosto a 23 de setembro deste ano. A lista de aprovados deve sair no dia 30 de janeiro de 2023.

Confira o calendário:

Período de inscrição: 15 de agosto e 23 de setembro de 2022;

Prova da primeira fase: 4 de dezembro de 2022;

Provas da segunda fase: 8 e 9 de janeiro de 2023;

Divulgação da primeira lista de aprovados: 30 de janeiro de 2023.

Além das datas, a Fuvest também divulgou a lista de livros obrigatórios para os vestibulandos que tentarão ingressar em 2023. Saiba quais são:

Poemas Escolhidos - Gregório de Matos;

- Gregório de Matos; Quincas Borba - Machado de Assis;

- Machado de Assis; Alguma Poesia - Carlos Drummond de Andrade;

- Carlos Drummond de Andrade; Angústia - Graciliano Ramos;

- Graciliano Ramos; Mensagem - Fernando Pessoa;

- Fernando Pessoa; Terra Sonâmbula - Mia Couto;

- Mia Couto; Campo Geral - Guimarães Rosa;

- Guimarães Rosa; Romanceiro da Inconfidência - Cecília Meireles;

- Cecília Meireles; Nove Noites - Bernardo Carvalho.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo.