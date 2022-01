Divulgação/ Inep Registro de estudante respondendo o gabarito da prova

O governo federal quer aplicar o Exame Nacional do Ensino Médio 2022 nos dias 6 e 13 de novembro. Fontes do governo afirmam que a elaboração das regras do exame já começaram a ser delineadas e que as datas, inicialmente, já estava definidas. No entanto, ainda pode haver mudanças.

Para os candidatos privados de liberdade, o chamado Enem PPL, as datas devem ser um pouco depois, como de praxe: em 13 e 14 de dezembro. Com base na nota do Enem, candidatos têm acesso ao ensino superior em instituições públicas e particulares.

Nas instituições privadas, o acesso com base na nota do Enem pode ocorrer por meio de programas como Fies e Universidade para Todos (ProUni) , que auxiliam estudantes a cursarem o ensino superior.

A definição de datas das provas do Enem é sempre marcada por grande expectativa de estudantes e de suas famílias. Na última edição, houve demora por parte do governo para definir os dias de aplicação das provas, deixando estudantes apreensivos.