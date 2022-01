Divulgação Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep)

O diretor de Gestão e Planejamento do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), Alexandre Avelino Pereira, foi exonerado do cargo em mais uma mudança no alto escalão do órgão, que é responsável pelo Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

A demissão foi publicada no Diário Oficial da União de quarta-feira, assinada pelo ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira.

A exoneração do diretor ocorre após a conclusão do Enem 2021. Em novembro do ano passado, antes da aplicação da primeira prova, o Inep mergulhou na maior crise de sua história após um pedido coletivo de exoneração de 37 servidores que ocupavam cargos de coordenação. Já havia expectativa de algum tipo de retaliação após a finalização do exame.

Os funcionários denunciaram o presidente da instituição, Danilo Dupas, por assédio moral, censura e má conduta na gestão do instituto. Ele nega as acusações. O caso foi encaminhado a órgãos de controle como o Tribunal de Contas da União (TCU).