Pixabay Elefantes nasceram em evento raro no Quênia

O nascimento de elefantes gêmeos foi observado em uma reserva nacional no norte do Quênia , país localizado no leste africano. O macho e a fêmea foram vistos pela primeira vez por guias turísticos em um safári no último fim de semana.

Evento raro, os filhotes são apenas o segundo par de gêmeos já encontrados pela organização local de conservação, a Save The Elephants .

De acordo com a instituição, elefantes gêmeos representam apenas 1% dos nascimentos desses animais. O fundador da organização, Dr. Iain Douglas-Hamilton, disse à agência de notícias Reuters que este é um momento crítico, já que, em casos anteriores, os gêmeos não sobreviveram muito tempo após o nascimento.

De acordo com ele, muitas vezes a mãe não tem leite suficiente para alimentar os dois filhotes.

Leia Também

Os elefantes africanos têm o período de gestação mais longo entre os mamíferos, carregando os filhotes por quase 22 meses, além de só darem à luz a cada quatro anos.

Caso parecido no Sri Lanka

Em setembro do ano passado, outro caso parecido foi registrado no Sri Lanka . O raro nascimento aconteceu no Orfanato de Elefantes de Pinnawala, nas colinas centrais do Sri Lanka.

Segundo o orfanato, os gêmeos são do sexo masculino.

Reprodução: Pinnawala Elephant Orphanage Nascimento de elefantes gêmeos