Edson Lopes Jr/ Secom Carnaval de São Paulo transferido para abril? Prefeitura nega

A prefeitura de São Paulo informou ao iG que o os desfiles das escolas de samba na capital paulista estão mantidos para o mês de fevereiro. Segundo a pasta, a data não deve ser alterada para abril por conta do aumento no número de casos de Covid-19 e Influenza na cidade.



Em nota, "a Prefeitura, por meio da SPTuris, reafirma que os desfiles das escolas de samba de São Paulo estão mantidos para as datas acordadas com as entidades que representam as agremiações paulistanas. As regras sanitárias, definidas conjuntamente, foram aprovadas pela Vigilância Sanitária e os organizadores assumiram a responsabilidade de zelar para que sejam integralmente cumpridas".

No dia 6 de janeiro, o prefeito da cidade de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), anunciou o cancelamento do carnaval de rua de São Paulo por causa do avanço da Covid-19 na cidade. Apesar do cancelamento dos blocos de rua, Nunes manteve os desfiles das escolas de samba no Sambódromo do Anhembi, que devem acontecer nos dias 25, 26, 27 e 28 de fevereiro.

"Por conta da situação epidemiológica está cancelado o Carnaval de Rua de SP. Nós vamos sentar com a Liga das Escolas de Samba para combinar um protocolo para a realização dos desfiles no sambódromo. Caso eles aceitem os protocolos, os desfiles serão mantidos", disse o prefeito na ocasião.

Segundo apurado pela reportagem, as reuniões sobre o tema aconteceram durante esta e a última semana. O resultado foi a manutenção das datas para fevereiro.