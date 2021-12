Divulgação/Instagram João Doria (PSDB), governador de São Paulo

O governador de São Paulo João Doria (PSDB) , anunciou nesta terça-feira (14) um aumento de 73% nos salários dos professores. Os educadores recebem, atualmente, uma média de R$ 2,8 mil. Com a nova medida, a remuneração será de R$ 5 mil. O anúncio foi feito durante uma coletiva de imprensa no Palácio dos Bandeirantes em São Paulo.

"É o maior aumento de toda história da educação do Estado de São Paulo", disse o pré-candidato João Doria (PSDB). O anúncio acontece antes da disputa presidencial nas eleições de 2022, a qual o governador irá participar.

O aumento do salário dos professores vale para os profissionais que trabalham 8 horas por dia, 40 horas por semana. Apesar do anúncio, o aumento precisa ser aprovado pela Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo).

Durante a coletiva, Doria ainda afirmou que o principal foco da sua campanha para as eleições do ano que vem será o desemprego no Brasil e a mudança na educação.

O reajuste salarial acontecerá a partir do desempenho e do desenvolvimento dos docentes e será opcional aos que aderirem à nova carreira.