O prefeito da cidade de São Paulo (SP), Ricardo Nunes (MDB), disse nesta terça-feira (14) que não está descartada a realização do carnaval 2022 na capital paulista. Segundo ele, a decisão será tomada apenas após o parecer da Secretaria Municipal da Saúde.

"Seria irresponsabilidade minha nesse momento fazer o cancelamento, eu tenho até o final de janeiro. Prioridade: é a saúde que determina. Se houver risco, não terá carnaval. Se não houver risco, a gente não pode abrir mão de uma fonte de geração de emprego e renda pra cidade que é tão importante pra ajudar, inclusive, a diminuir a pobreza e a desigualdade social", disse Nunes em entrevista ao programa 'Bom Dia, São Paulo'.

O prefeito ainda ressaltou que o feriado de carnaval movimenta uma quantia financeira de R$ 2,7 bilhões.

Ao menos 70 cidades do interior do estado de São Paulo já cancelaram a realização do carnaval em 2022.

Já a Liga Independente das Escolas de Samba de São Paulo (Liga-SP) defendeu recentemente, por meio de um manifesto, a realização dos desfiles de Carnaval em 2022, desde que medidas como a obrigatoriedade do uso de máscaras e do comprovante de vacinação sejam cumpridas.