Reprodução Presidente Jair Bolsonaro (PL)

A Polícia Federal intimou o presidente Jair Bolsonaro (PL) para prestar depoimento acerca do inquérito que analisa o vazamento de informações sobre um suposto ataque hacker aos sistemas do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) , em 2018.

A intimação foi revelada pela coluna Painel, do jornal Folha de S. Paulo, e confirmada pelo Metrópoles junto a uma fonte da PF.

Bolsonaro falou sobre o suposto inquérito durante uma entrevista no dia 4 de agosto deste ano.

“Quem diz isso é o próprio TSE […], de que no período de novembro de 2018, o código fonte [das urnas] esteve na mão de um hacker. O código fonte estando na mão do hacker, ele pode tudo. Pode-se apertar 1 e sair o 3, pode-se apertar o 17 e sair nulo, pode-se alterar voto, fazer tudo”, alegou o presidente, em uma das incontáveis investidas para colocar em xeque a confiabilidade das urnas eletrônicas.

O TSE, por outro lado, apresentou uma notícia-crime contra o presidente da República para que a apuração seja analisada no âmbito do Inquérito das Fake News, sob relatoria do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

Os ministros do TSE também pediram que o deputado federal Filipe Barros (PSL) seja investigado pelo mesmo crime. Barros foi relator da PEC do Voto Impresso na comissão especial da Câmara e acompanhou o presidente na apresentação das denúncias à rádio Jovem Pan.

Bolsonaro também postou em suas redes sociais a íntegra do inquérito. Na época, a Polícia Federal chegou a abrir um inquérito para apurar uma suposta invasão a sistemas internos do TSE por hackers.

A revelação da invasão na intranet da Corte foi feita pelo site TecMundo, especializado em notícias de tecnologia. O portal disse que recebeu mensagens de hackers narrando como conseguiram invadir sistemas internos da Corte. Porém, a reportagem não fala em invasão das urnas.