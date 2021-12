Fabio Rodrigues Pozzebom/ Agência Brasil Gabarito oficial é divulgado

O gabarito oficial do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021 foi divulgado na tarde desta quarta-feira (1º) pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), responsável pelo processo de aplicação da prova.

Cerca de 2,1 milhões de alunos participaram das versões impressa e digital do exame nos dias 21 e 28 de novembro , sendo o menor número de participantes desde 2014.

Os gabaritos estão disponíveis no site do Inep . Basta clicar no link , escolher o ano de aplicação (2021) e o dia e caderno que o estudante deseja conferir as respostas.

Os gabaritos e os Cadernos de Questões do Enem 2021 — versões impressa e digital — estão disponíveis no portal do Inep. É importante que o participante esteja atento para conferir o gabarito relativo à cor, ao número e ao formato da prova realizada. https://t.co/wCQqqVxKyh pic.twitter.com/RcvwhdohOE — Inep (@inep_oficial) December 1, 2021









A questão sobre a Copa do Brasil foi anulada. Muitos professores já haviam apontado um erro na pergunta, já que, entre as opções, ela não tinha nenhuma resposta correta. O item aparece como a questão 157 na prova rosa, 138 na prova azul, 155 na prova cinza e 178 na prova amarela.

Leia Também

O gabarito permite apenas que o aluno confira suas respostas e saiba o número total de acertos, mas não o resultado oficial. Nessa segunda-feira (29), o Ministério da Educação informou que divulgará o resultado do Enem 2021 no dia 11 de fevereiro .

Além disso, a prova é corrigida pela Teoria de Resposta ao Item (TRI), que faz a apuração correta para emitir a nota final do aluno, que não é calculada apenas com base na porcentagem dos acertos. O sistema também detecta a coerência no desempenho do participante, podendo reconhecer se ele 'chutou' no momento de escolher aquela resposta, atribuindo, então, uma pontuação menor.

No total, os estudantes responderam 180 questões de ciências humanas, da natureza, matemática e linguagens. Além de terem escrito a redação, que teve como tema a "Invisibilidade e registro civil: garantia de acesso à cidadania no Brasil".