Catarina Chaves/Ministério da Educação Ministro da Educação Milton Ribeiro

Em evento do Semesp (Sindicato das Entidades Mantenedoras de Estabelecimentos do Ensino Superior) nesta quarta-feira (27), o ministro Milton Ribeiro defendeu a autonomia universitária. Em fala, ele afirmou que o Ministério da Educação (MEC) não tem autorização para criar cursos ou vagas.

"Nós queremos abrir novas vagas sim, mas lembre-se: as universidades possuem autonomia universitária, o MEC não tem autorização para criar nenhum curso ou vagas", disse.

O diretor-executivo do Semesp, Rodrigo Capelato, reforçou que essa competência "faz parte da autonomia de todas as universidades", públicas ou privadas.

Ambos falavam sobre o projeto do MEC para dividir as instituições federais, criando outras cinco universidades e seis institutos federais. Esta mudança, no entanto, não prevê novas vagas ou cursos, apenas novos reitores para as instituições.