Foto: Marcelo Camargo/ Agência Brasil Escolas municipais voltam presencialmente em SP

Nesta segunda-feira (25), as escolas municipais da cidade de São Paulo voltam a permitir que as unidades sejam ocupadas por 100% dos alunos , sem a necessidade de distanciamento social.

Apesar da medida acabar com o rodízio, os alunos da rede municipal não são obrigados a voltar a frequentar as escolas de maneira presencial , diferentemente do que ocorre no governo estadual . De acordo com a Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, a presença física é facultativa durante a pandemia.

Os pais que decidirem manter os filhos em casa, porém, precisarão assinar um termo e se comprometer a fazer um acompanhamento pedagógico da criança, o que inclui fazer as lições e assistir aos vídeos com os conteúdos.

"O retorno será a critério dos pais ou responsáveis, desde que se comprometa com as resoluções das atividades de forma remota, enquanto durar o período de emergência ocasionado pela pandemia do novo coronavírus, de acordo com a Lei número 17.437, de 12 de agosto de 2020 ", disse a pasta, em nota.



O ensino remoto aos estudantes que não irem às escolas de maneira presencial vai ocorrer por meio da plataforma Google Sala de Aula e outras ferramentas que auxiliam no ensino híbrido, como materiais impressos, que deverão ser retirados pelos pais ou responsáveis.