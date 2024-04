Reprodução/TV Brasil Pico do Dedo de Deus na Serra dos Órgãos





"Há muito tempo nas águas da Guanabara"... O clássico musical de João Bosco com Aldir Blanc que retrata a saga do Almirante Negro bem que podia servir de trilha sonora para o terceiro episódio da série documental Nos Caminhos dos Viajantes neste domingo (31), às 19h30. O programa inédito navega justamente pela calma dessas águas. Faz o caminho inverso ao curso. Parte do espelho d´água no Rio de Janeiro , rumo a parte das nascentes no interior do país, em Minas Gerais.

Com imagens espetaculares e uma rica iconografia do século XIX, a produção revisita o Parque Nacional da Serra dos Órgãos , em Petrópolis, ainda na região serrana fluminense. Mesmo com todas as transformações e ameaças à biodiversidade ao longo de duzentos anos, a variedade de espécies da Mata Atlântica impressiona até hoje o olhar do viajante.

Reprodução/TV Brasil Fundo da Baía de Guanabara, um dos cartões postais do Rio de Janeiro





O cientista que virou doce

Para atravessar a divisa do Rio com Minas, o programa refaz o trajeto do cientista escocês George Gardner pela serra e seus campos de altitude com maravilhosas orquídeas e bromélias ainda presentes. No final do episódio, a série revela paisagens impressionantes da Serra de Ibitipoca , em Minas Gerais, local explorado por outro importante cientista do passado, o francês Saint-Hilaire, que virou nome de um tradicional doce brasileiro ao retratar aos seus conterrâneos as maravilhas das sobremesas desenvolvidas no Brasil.

Saint’Hilaire, era botânico e em suas viagens percorreu os seguintes estados: Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Goiás, São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Conheceu as nascentes do Jequitinhonha e do São Francisco até Rio Claro.





Contexto e produção

Por meio de imagens fascinantes, a produção retorna a cadeia montanhosa com seus belos campos, espessas florestas e profundos vales. Produzida pela TV Brasil em parceria com a Casa Oswaldo Cruz (COC/Fiocruz) e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), a série percorre novamente as rotas de viajantes naturalistas pioneiros que visitaram o Brasil, como Charles Darwin. A atração refaz os mesmos caminhos e compara as experiências daquela época com os dias atuais, destacando as espécies e as paisagens que os naturalistas relataram e o que é possível observar hoje.

Com cinco episódios, a primeira temporada de Nos Caminhos dos Viajantes apresenta áreas naturais preservadas em diferentes regiões do país. Cada edição explora diversas Unidades de Conservação, locais protegidos por lei que são geridos pelo ICMBio para garantir a preservação da biodiversidade.