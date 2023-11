Divulgação Prédio da ABL





No mesmo terreno em que fica o prédio réplica do Petit Trianon de Versailles , doado pelo governo francês para à Academia Brasileira de Letras , fica o administrativo da ABL no Centro do Rio de Janeiro. Trata-se do Palácio Austregésilo de Athayde. Bem mais novo, com 40 anos, o edifício batizado com o nome de um dos imortais da casa, acaba de se tornar referência em sustentabilidade com certificação LEED gold do Green Building Council Brasil (GBC Brasil).





O retrofit, que é a reforma de um edifício antigo para torná-lo mais atual, provou que é possível conciliar a preservação do patrimônio histórico e cultural com a responsabilidade ambiental. O ponto forte que influenciou no prêmio foi seu projeto de eficiência energética, que ficou dez pontos acima da média mundial para esse tipo de construção.

Redução de Consumo

Entre as medidas adotadas para reduzir o uso de energia elétrica, estão a manutenção preventiva constante, a troca das lâmpadas por opções de LED e a entrada do empreendimento no mercado livre de energia, que aconteceu em 2018. Segundo um levantamento da Associação Brasileira dos Comercializadores de Energia (Abraceel), essa migração pode gerar uma redução média anual de 23% no preço em relação ao que é praticado pelas distribuidoras tradicionais. O retrofit de iluminação, por sua vez, resultou em uma queda de 50%. A economia também se deu pela redução no descarte de lâmpadas trocadas com a utilização das mais econômicas e duradouras.

Os principais projetos de modernização foram os sistemas de ar-condicionado e dos elevadores inteligentes. Em vez de desperdiçar energia em forma de calor, com redução de, aproximadamente, 79kWh/dia no gasto. Segundo a Associação Brasileira das Empresas de Elevadores (ABEEL), esse tipo de sistema pode chegar a economizar 75% de energia. Os maquinária inteligente otimiza o uso de peças, reduz o tempo de espera e o consumo energético.

Essas iniciativas não apenas geraram benefícios econômico-financeiros, mas também possuem impactos socioambientais significativos.

“Ser responsável socioambientalmente é hoje uma obrigação, mas também uma medida inteligente e estratégica. A conquista da certificação LEED valoriza ainda mais o ativo, agrega valor à sua imagem e aos seus públicos, torna-o mais competitivo e gera novas oportunidades, tendo em vista grandes players que priorizam espaços sustentáveis e certificados”, justifica Ana Paula de Castro, administradora da ABL .

Com a disponibilidade de um bicicletário, um posto de recarga para carros elétricos e vagas restritas de estacionamento, o empreendimento incentiva a utilização de matriz energética mais limpa.