Neutralizar o ódio nas redes sociais . Transformar as mensagens agressivas em árvores plantadas. A campanha se baseia no Profeta Gentileza. Trata-se de um personagem folclórico carioca que inspirou música imortalizada por Marisa Monte e foi transformado em enredo no ano de 2021 pela escola de Samba Grande Rio.





A campanha “Gentileza gera Natureza” propõe que as pessoas apaguem os comentários negativos, conhecidos como hates , e os substituam por atitudes gentis com o próximo, com si mesmos e com a natureza.

A ação conta com a adesão de greenfluencers , influenciadores digitais com conteúdos focados em sustentabilidade . A campanha levou em conta estimativas que apontam a internet como responsável por 4% da emissão global de CO2 na atmosfera, além do impacto negativo que os hates podem causar na saúde mental das pessoas.

“Vivemos um momento que é essencial falarmos abertamente sobre a saúde mental e como a natureza é um excelente refúgio de reconexão com nós mesmos”, afirma Malu Nunes, diretora executiva da Fundação Boticário - promotora da campanha.

TikTok e Instagram como pacificadores

Como parte da campanha, a greenfluencer Louie Ponto compartilhou um vídeo no TikTok falando sobre como combater o discurso de ódio e adotar posturas mais gentis. Ela também estimula que outras pessoas façam o mesmo e marquem seus amigos para participarem do desafio de gerar gentileza.

No Instagram, as influencers Camila Botelho e Bianca Witzel vão apagar todas as mensagens negativas que vão receber em seus perfis. Ao final da ação, todos os comentários contendo ódio serão revertidos em plantio, cuidado e manutenção de árvores com estimativa de chegarem a duas mil mudas.

“Ao materializar atos de gentileza e cuidado com o meio ambiente , podemos fazer toda a diferença”, diz Malu, que reforça o convite para que as pessoas façam parte do desafio, compartilhando suas atitudes gentis com os outros e com a natureza.