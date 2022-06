Reprodução/Soraya Goodman 14.03.2022 Soraya Goodman Advogada

Fiz um empréstimo em uma instituição financeira. Já fiz três depósitos antecipados, a pedido deles, para que liberem o valor e até agora nada! O que faço? (Zeli Araujo, São Gonçalo)

Se pedirem adiantamento ou pagamento de alguma taxa para lhe dar um empréstimo, não contrate! A cobrança antecipada é a forma utilizada por estelionatários para aplicarem o golpe do empréstimo falso. A advogada Soraya Goodman alerta: a cobrança de qualquer taxa ou depósito para análise, ou liberação do crédito é ilegal e deve ser sempre denunciada.

Infelizmente, se você pagou antecipadamente, provavelmente foi vítima de crime de estelionato e não receberá de volta o valor antecipado. Sempre antes da contratação de um empréstimo, verifique o CNPJ da empresa no site da Receita Federal e procure os sites oficiais das instituições financeiras. “Não pague nada antecipadamente, nem separado das parcelas do crédito”, lembra Soraya Goodman.

Dificilmente será possível reaver o valor pago de forma antecipada. Por isso, redobre sua atenção. Nenhuma instituição séria pede depósitos antecipados para a liberação do crédito, salienta o advogado Átila Nunes, do serviço www.reclamaradianta.com.br. O atendimento é gratuito pelo e-mail [email protected] ou pelo WhatsApp (21) 993289328.

Casos resolvidos pela equipe do Reclamar Adianta (WhatsApp - 99328-9328, somente para mensagens): Márcia Dias (ENEL), Andrea Rocha (Banco Cetelem), Bruna de Almeida (Águas do Rio)

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.