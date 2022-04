Reprodução - 12.04.2022 Paulo Klein, advogado

Aluguei uma casa, por dois meses, e paguei tudo que solicitaram. Quando cheguei ao imóvel percebi que era uma fraude, pois o morador alegou que não foi ele quem colocou o anúncio. O que posso fazer para recuperar todo o depósito que fiz? (Marcos Antônio Chaves, Méier)

A recuperação de valores nessas situações é sempre muito difícil, já que são estelionatários profissionais que aplicam o golpe. Segundo o advogado criminalista Paulo Klein, o melhor a fazer é pesquisar e verificar se aquele anúncio, de fato, foi colocado pelo proprietário, por um corretor de imóveis ou imobiliária com registro válido no CRECI. Essas informações são públicas e de fácil acesso pela Internet.

Verifique também se o titular da conta em que o depósito está sendo efetuado é da pessoa que está se apresentando como dona ou de seu representante. Se possível faça contato por chamada de vídeo e tente gravar o que está sendo tratado. São medidas simples que afugentam o estelionatário.

Caso já tenha sido vítima do golpe, é preciso reunir todas as informações sobre o caso e comunicar a autoridade policial. É possível também ingressar com uma ação contra a empresa que promoveu o anúncio sem verificar se o anunciante era de fato uma pessoa idônea. “Em alguns casos a justiça vem entendendo que há responsabilidade destes veículos que permitem esse tipo de anúncio”, esclarece Paulo Klein.

Leia Também

Desconfie de tudo e evite alugar imóveis em que o proprietário ofereça um valor de locação muito abaixo do preço de mercado. A chance de cair no golpe do “imóvel invisível” é menor quando temos alguns cuidados, salienta o advogado Átila Nunes, do serviço www. reclamar adianta com br. O atendimento é gratuito pelo e-mail atilanunes @ reclamar adianta . com . br ou pelo WhatsApp (21) 993289328.

Casos Resolvidos: Rachel Reis (Pag Seguro), Gilberto Leme (Submarino Viagens), Adriana Moreira (Mercado Livre).

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo.