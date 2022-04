Reprodução Advogado Mateus Terra

Como posso me certificar se o financiamento de um apartamento é legal ou se estou sendo enganada? (Jurema Batista, Inhaúma)

Segundo o advogado Mateus Terra, para descobrir se um financiamento é legal, é preciso seguir alguns passos. Em primeiro lugar, analise a regularidade do imóvel. Para isso, deve-se olhar o registro do imóvel, o memorial de incorporação (se for um condomínio ou edifício), a inscrição na prefeitura, entre outros documentos.

Quanto ao vendedor, se for empresa, é importante analisar se é uma empresa conhecida e de renome, além de pesquisar se há ações contra ela, dívidas e seu histórico de entrega de imóveis. Em resumo, tudo que for possível saber sobre a empresa.

“Estando todos os passos regulares, devemos analisar quem está financiando o imóvel. Financiamentos feitos por grandes bancos costumam ser muito mais seguros que financiamentos feitos pela própria empresa, já que o banco também analisa a documentação do imóvel e só aprova se tudo estiver regular”, orienta o advogado.

E vale sempre a aquela máxima: desconfie de valores abaixo do mercado e de instituições que pedem depósitos antecipados para fazerem uma pesquisa de imóvel dentro do seu perfil, salienta o advogado Átila Nunes, do serviço www.reclamaradianta.com.br. O atendimento é gratuito pelo e-mail [email protected] ou pelo WhatsApp (21) 993289328.

Casos resolvidos: Fátima Dutra (Vivo), Analie Medeiros (Eletrolux), Eugênio Molina (Sky).

