Reprodução Jair Bolsonaro

Na manhã desta quarta-feira (21), o ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL) voltou a negar que os atos do 8 de janeiro de 2023 tinham como objetivo um golpe de Estado. Em uma entrevista cedida à Rádio CBN Recife, o ex-mandatário ainda afirmou que está sofrendo de uma perseguição política desde o julgamento que o tornou inelegível, quando condenado pelo Tribunal Superior Eleitoral de abuso de poder político.



"Houve a eleição, o TSE anunciou o resultado da mesma, me torna inelegível sem crime, depois se fala em prender…qual o próximo passo, me executar na prisão? Eu devo fazer o que, fugir do Brasil, pedir asilo?“, disse o ex-presidente.

Quando questionado se temia ser preso, Bolsonaro foi categórico em dizer que "hoje em dia qualquer um pode ser preso sem motivo". Ele ainda minimizou as acusações que os integrantes de seu governo estão sofrendo, que acarretou na prisão dos aliados.

"O que a gente vê, um quadro atual, pelo que parece querem cassar o registro do PL, essa é a intenção. Já me tiraram, por enquanto eu estou fora”, afirmou. Ele pretende concorrer ao cargo de vereador nas eleições municipais do Rio de Janeiro.

"Eu queria ser candidato a vereador no Rio de Janeiro para ajudar o Ramagem. Não há demérito nenhum, eu comecei a minha vida como vereador”.

O deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ) deverá concorrer à prefeitura do Rio de Janeiro. Ele foi um dos alvos da operação da Polícia Federal em janeiro, que investiga uma suposta organização criminosa instalada na Agência Brasileira de Inteligência. Ele comandava a agência entre julho de 2019 e abril de 2022.