O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) demonstrou grande preocupação com a Segurança Pública no Brasil durante uma reunião ministerial realizada nesta segunda-feira (18), onde pôde discutir metas e planos com seus ministros. Durante o encontro, o líder petista propôs uma solução para a área por meio da Educação.

Segundo apuração do Portal IG, a estratégia de Lula é destacar a Educação como figura central no debate sobre Segurança Pública, buscando afastar esse tema dos estados e das forças militares. O presidente deseja que iniciativas relacionadas à pasta, como o Pé de Meia e os Institutos Federais, atinjam as famílias de forma a garantir uma sensação de segurança.

Pesquisas internas encomendadas pelo Planalto indicam que o brasileiro médio está com sensação de insegurança, embora os indicadores apontem taxas de violência em declínio. O diagnóstico aponta para a influência da narrativa propagada por bolsonaristas nas redes sociais, que tem eco entre a população em geral.

Lula entende que é necessário implementar políticas públicas que alterem a percepção de segurança do brasileiro. Para isso, ele aposta em projetos como o Pé de Meia, que incentiva a poupança durante o Ensino Médio para viabilizar a faculdade, e nos Institutos Federais, que proporcionam formação profissional rápida, além do Prouni e do Enem como caminhos eficazes para garantir um futuro melhor.

O presidente também espera uma comunicação mais eficiente do ministro da Educação, Camilo Santana (PT), sobre os programas sociais em todo o país, especialmente nas periferias, visando transmitir a mensagem de investimento no futuro dos jovens para prevenir a criminalidade.





Ao mesmo tempo, Lula enfatizou a importância do Bolsa-Família como uma ferramenta de alcance significativo, destacando seu potencial para produzir cidadãos, reduzir a criminalidade e manter os filhos na escola, garantindo a segurança a longo prazo.