Reprodução/Silas Malafaia - 25.02.2024 Jair Bolsonaro (PL) acena para apoiadores em ato na Avenida Paulista





O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ) iniciou uma movimentada turnê pelo país, buscando usar sua popularidade para impulsionar os pré-candidatos a prefeito que ele pretende apoiar. Seus apoiadores e aliados políticos já começaram a compartilhar vídeos e comentários de imagens do ex-presidente ao lado de seus seguidores em diversas cidades brasileiras.

Essa estratégia tem como objetivo principal tentar reforçar a imagem de popularidade de Bolsonaro, mesmo diante das investigações conduzidas pela Polícia Federal que o apontam como peça central em um suposto plano de golpe.

As investigações em andamento apontam indícios de que Bolsonaro teria articulado um plano para dar um golpe no Brasil, contando com o apoio de seus aliados.

A situação se agravou após o depoimento do ex-comandante da Aeronáutica, o Brigadeiro, que afirmou que Bolsonaro cogitou a possibilidade de dar um golpe, sendo que o Brigadeiro se recusou a participar e até ameaçou dar voz de prisão ao ex-presidente.

Apesar de toda a controvérsia em torno de Bolsonaro, ele continua sua pré-campanha em apoio aos pré-candidatos a prefeito em diferentes regiões do país. Acompanhado da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, eles têm discutido projetos municipais e buscado apoiar o maior número possível de candidatos pelo PL.





O partido almeja eleger pelo menos mil prefeitos, embora as investigações em curso e o risco de bloqueio de verbas do fundo eleitoral pelo STF devido à possível participação no plano golpista tenham levado o PL a trabalhar com a meta de 700 prefeitos eleitos em 2024.

