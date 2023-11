Valter Campanato/Agência Brasil - 24/11/2023 Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT)





O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está enfrentando uma decisão estratégica sobre o futuro do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Até o momento, não há uma definição clara sobre se a pasta será desmembrada, dividindo as responsabilidades entre Justiça e Segurança Pública.

Lula foi aconselhado por lideranças petistas a considerar o desmembramento, argumentando que a segurança pública é um dos maiores desafios enfrentados pelo país. Nesse cenário, o partido deseja indicar um nome específico para liderar a pasta da Segurança Pública, enfatizando a necessidade de uma abordagem focada e especializada diante da complexidade do tema.

Por outro lado, aliados do ex-governador do Maranhão, Flávio Dino, defendem a manutenção da responsabilidade pela Segurança Pública dentro do Ministério da Justiça. A justificativa é que, caso a segurança pública se torne um ministério independente, o Ministério da Justiça ficaria esvaziado e com poucas atribuições.

Lula, diante desses argumentos, está em compasso de espera, considerando ambas as perspectivas como válidas. O presidente pretende dedicar mais tempo para avaliar e decidir qual caminho seguirá.

Aliados próximos afirmam que a tendência é que Lula opte pelo desmembramento da pasta, mas antes de tomar uma decisão final, ele planeja dialogar com lideranças do Congresso Nacional e membros do judiciário.





O sucessor de Flávio Dino, indicado ao Supremo Tribunal Federal na segunda-feira (27), será anunciado por Lula após a definição sobre o destino do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Caso a pasta seja desmembrada, o presidente também informará quem será o responsável pela Segurança Pública.

A expectativa é que o anúncio ocorra daqui a três semanas, quando Lula retornará de suas viagens pelo Oriente Médio e Alemanha.