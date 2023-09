Reprodução Braga Netto ficou enfraquecido no PL





O PL se encontra diante de uma difícil decisão política no Rio de Janeiro, após as recentes denúncias contra o ex-ministro da Defesa, Braga Netto, tornarem-se públicas. Com a necessidade de encontrar um candidato competitivo para a prefeitura carioca, o partido está explorando diferentes opções para as eleições 2024.

Inicialmente, a sigla considerou a possibilidade de lançar Braga Netto como o candidato do bolsonarismo no Rio de Janeiro. No entanto, as denúncias recentes enfraqueceram o nome do ex-ministro, colocando em xeque sua viabilidade política.

Uma das alternativas em discussão é tentar convencer o ex-presidente Jair Bolsonaro a aceitar a candidatura de seu filho, o senador Flávio Bolsonaro, para a prefeitura carioca.

Bolsonaro havia se mostrado relutante em apoiar a pré-candidatura de seu filho, pois avalia que o favorito na disputa é Eduardo Paes (PSD) e uma eventual derrota da família poderia impactar negativamente seus planos para as eleições presidenciais de 2026.

Diante desse cenário, Flávio foi designado como coordenador de campanhas para todas as cidades do estado. Agora o partido tentará levá-lo novamente como opção para a capital carioca.



Contudo, o PL também está considerando outras alternativas, caso a candidatura de Flávio Bolsonaro não se concretize. Os nomes de Carlos Portinho e até mesmo do ex-jogador Romário estão sendo discutidos. Vale destacar que o baixinho ainda não demonstrou interesse e está cogitando se filiar ao MDB.





Outra possibilidade em pauta é a decisão do PL de não lançar uma candidatura própria e, em vez disso, apoiar Doutor Luizinho, líder do PP na Câmara dos Deputados.

O que fica evidente é que as denúncias recentes contra Braga Netto abalaram sua posição política, tornando o cenário eleitoral no Rio de Janeiro ainda mais imprevisível.



A coluna procurou o PL, mas não houve posicionamento até a publicação da reportagem. Caso o partido responda, a reportagem será atualizada.