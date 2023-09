Rafa Neddermeyer/Agência Brasil - 04/07/2023 Governador de São Paulo, Tarcísio Freitas

A relação entre o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e sua base aliada na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) ganhou contornos de ‘dribles’ e ‘realidade’ nos últimos dias. Na segunda-feira (4), deputados se reuniram com Tarcísio, mas enquanto uns elogiaram as ações do governo, outros resolveram partir para cobranças mais incisivas e colocaram o governo ‘contra a parede’.

Em um jantar regado a tostex, suco de uva, café e água, Tarcísio afirmou que tem tentado driblar as dificuldades e que irá cumprir com as promessas feitas à base. Ele ressaltou que já liberou grande parte das emendas impositivas, previstas no orçamento, além das indicações de R$ 4 milhões para cada parlamentar das emendas voluntárias, uma promessa dele para manter a base.

Tarcísio afirmou que tem feito um raio-x do estado para justificar a demora no cumprimento das promessas. A fala foi corroborada pelo secretário de governo, Gilberto Kassab, que pediu um voto de confiança do governador.

Enquanto alguns parlamentares prestaram atenção e ovacionavam o governador, outros não davam créditos às falas de Tarcísio. Entre 47 parlamentares que estiveram presentes, uns jogavam Candy Crush e outros desenhavam em bloquinhos disponibilizados pelo Palácio dos Bandeirantes.

Um dos líderes que estavam presentes pediu a palavra e cobrou melhorias no trato com os deputados. O parlamentar disse afirmou que o raio-x deve ser feito com os deputados que conhecem as regiões que atuam suas bases.

Outro parlamentar disse que, embora tenha sido ovacionado por grande parte da bancada, o sentimento no plenário era completamente diferente. Segundo o parlamentar, as críticas às ações do governo são frequentes nos bastidores.

Tarcísio ainda foi cobrado de um prazo para cumprir as demandas dos deputados, mas preferiu não estipular uma data e apenas prometeu agilidade. Entretanto, os parlamentares querem um retorno em até a primeira semana de outubro.

Até lá, o Palácio dos Bandeirantes quer enviar ao menos um projeto de grande alcance. Nos corredores, as apostas dão conta de que a reestruturação orçamentária da Saúde e Educação deve ser a primeira proposta encaminhada à Alesp.

Para aprovar o projeto, são necessários 57 votos favoráveis. Entretanto, segundo deputados relataram à coluna, esse número continua longe de ser alcançado pelo governo estadual.