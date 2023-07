Fernando Nascimento/Governo de SP Tarcísio lembrou que conseguiu aprovar todos os projetos enviados no primeiro semestre

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), minimizou nesta quarta-feira (19) possíveis "rusgas" com a Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) e prevê um segundo semestre tranquilo para o governo. Tarcísio classificou como "normal" as diferenças, mas disse que todas as pendências estão resolvidas.

Nos bastidores, deputados têm ficado incomodados com a articulação política do Palácio dos Bandeirantes. Segundo os parlamentares relataram ao iG, a liderança de governo não tem conseguido unir os parlamentares e há uma confusão sobre a responsabilidade dos secretários Gilberto Kassab e Arthur Lima na articulação do Palácio dos Bandeirantes junto à Alesp.

Aos jornalistas, Tarcísio lembrou que conseguiu aprovar todos os projetos enviados no primeiro semestre. Ele reconheceu as obstruções feitas por deputados da base de governo, mas disse que isso não atrasou o cronograma do governo.

Para o segundo semestre, Tarcísio prevê um relacionamento apaziguado com o Legislativo. O governador afirmou que enviará "projetos ousados" para a Alesp e disse acreditar na aprovação deles.

Uma das apostas do governo paulista é o projeto que libera a transferência de 5% dos recursos da educação para a saúde. A ideia foi criticada pelos deputados, mas Tarcísio mantém expectativa de aprovar o texto.

O Palácio dos Bandeirantes ainda deve enviar projetos de criação de programas tributários para reduzir o endividamento dos paulistas e aumentar a arrecadação do estado. Esse, inclusive, deverá ser a primeira proposta a ser enviada à Alesp em agosto.