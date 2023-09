Reprodução Lula cumprimentando Geraldo Alckmin





O vice-presidente Geraldo Alckmin tem desempenhado um papel na tentativa de acalmar os ânimos dentro de seu partido, o PSB, em meio às movimentações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para uma pequena reforma ministerial com o objetivo de conquistar o apoio do Centrão no Congresso Nacional.

O descontentamento no PSB surge com a possível transferência do atual Ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França (PSB-SP), para a área da Pequena Empresa, uma medida planejada por Lula.

Isso traria consigo a transferência de algumas secretarias do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, atualmente sob a liderança de Alckmin, para a recém-criada pasta da Pequena Empresa.

O sentimento de desprestígio no PSB tem levado algumas lideranças a defender a possibilidade de deixar a base de apoio do presidente da República e buscar independência política.

No entanto, Alckmin, como vice-presidente e membro do PSB, tem trabalhado diligentemente para evitar um rompimento entre o partido e Lula. Ele reconhece a necessidade de o governo atender às demandas do Centrão, mesmo que isso implique em uma diminuição de seu próprio poder.





Com a reforma ministerial em andamento, o presidente Lula almeja assegurar o apoio de mais 70 votos na Câmara dos Deputados, visando a facilitar a aprovação de projetos-chave.

Além das mudanças envolvendo o PSB, Ana Moser, atual ministra do Esporte, pode ser exonerada a qualquer momento, com a tendência de que a pasta seja assumida por André Fufuca (PP-MA).