Ricardo Stuckert/PR Presidente Lula





O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem enfrentado pressões e críticas em relação à sua escolha para o próximo ministro do Supremo Tribunal Federal.

Lula nomeou Cristiano Zanin para a vaga na Corte, uma decisão que gerou reações adversas e pedidos para que o próximo indicado seja uma mulher negra. No entanto, o presidente demonstrou tranquilidade em relação às críticas.

O argumento do presidente e de seus aliados é que a escolha de Zanin foi baseada na independência e na capacidade de tomar decisões com base em convicções jurídicas sólidas, em vez de considerações políticas.

Lula ressaltou que seu objetivo é nomear um ministro que siga a Constituição e que não esteja sujeito a interferências externas em suas decisões. Ele enfatizou a importância da independência dos poderes.

Apesar dos pedidos para que nomeie uma jurista negra, o petista já apresentou três nomes masculinos em sua lista de preferências para a vaga no STF: Flávio Dino, ministro da Justiça e Segurança Pública; Bruno Dantas, presidente do Tribunal de Contas da União (TCU); e Jorge Messias, advogado-geral da União.

O presidente tem consultado seus aliados para tomar uma decisão sobre quem indicará para ocupar a vaga que será deixada por Rosa Weber, que se aposentará em outubro deste ano.





Efeito Zanin

A indicação de Lula para ocupar uma cadeira no Supremo ganhou ainda mais importância para a militância do PT e outros partidos de esquerda. Há muita preocupação que o presidente nomeie uma pessoa com um perfil parecido com do Zanin.

Por outro lado, há um grupo de petistas que é contra a escolha de uma jurista negra apenas para dar uma resposta para militância. Joaquim Barbosa é usado como exemplo, pois o ex-ministro foi responsável pelo Mensalão.

Apesar de terem consciência que Lula tem forte personalidade, não tomando decisões por pressão, figuras importantes do PT tentarão convencê-lo a indicar uma mulher no lugar de Rosa Weber.