Valter Campanato/Agência Brasil Alexandre de Moraes, ministro do STF





O Ministério da Justiça recebeu nesta segunda-feira (4) as filmagens das câmeras de segurança do Aeroporto Internacional de Roma relacionadas ao caso envolvendo o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, e sua família. As gravações serão entregues à Polícia Federal ainda hoje.

O caso aconteceu em 14 de julho, quando Moraes enfrentou hostilidades de um grupo de brasileiros no aeroporto. Os envolvidos fazem parte de uma família de Santa Bárbara D'Oeste, SP. Andréa Mantovani, membro da família, teria proferido ofensas contra Moraes, chamando-o de "bandido, comunista e comprado".

O filho do ministro também teria levado um tapa de Roberto Mantovani, esposo de Andréa.

Após o episódio, os acusados embarcaram para o Brasil, mas foram abordados pela Polícia Federal em Guarulhos (SP). A Polícia Federal iniciou uma investigação sobre o caso e solicitou cooperação internacional para obter as gravações das câmeras de segurança.

A Itália autorizou o envio das imagens na semana passada, contribuindo assim para a continuação das investigações sobre o caso ocorrido no aeroporto de Roma.





Veja a nota do Ministério da Justiça:

"O Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), por meio da Secretaria Nacional de Justiça (Senajus), responsável pelos pedidos de cooperação jurídica internacional, informa que recebeu na manhã de hoje (4) as imagens do circuito de segurança do aeroporto de Roma, que registraram a agressão à família do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes. Os arquivos serão enviados ainda nesta tarde à Polícia Federal."