Reprodução/Roda Viva/TV Cultura e Fernando Frazão/Agência Brasil - 17/03/2023 Ricardo Nunes criticou Boulos e disse que é preciso 'inteligência' para não apoiar a esquerda

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), atacou o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP) e classificou o parlamentar como ‘perigoso’ e ‘dissimulado’. Nunes disse que Boulos é ‘tudo de ruim’ e voltou a chamá-lo de ‘invasor de terras’.

Em entrevista ao iG, o prefeito disse ser necessário ter inteligência na hora de realizar os acordos políticos e que é ‘preciso derrotar a extrema-esquerda’. A fala é em referência a resistência da ala bolsonarista em apoiar seu nome para as eleições de 2024.

“O que a gente espera das pessoas é que tenham um mínimo, pode ser um pouquinho só, de inteligência, para observar que dentro do contexto político a gente tem que derrotar esse cara da extrema-esquerda que é um perigo, que é um cara dissimulado, é um cara que invade propriedade, é um cara que depreda propriedade, é um cara que é tudo de ruim que possa vir a acontecer para qualquer cidade”, afirmou.

Nunes admitiu não ter a simpatia da cúpula bolsonarista, mas acredita que terá apoio da bancada para derrotar Boulos no pleito municipal. Ele ressaltou que manterá a busca por uma aliança com o ex-presidente Jair Bolsonaro.

“Não é preciso você, às vezes, ter 100 % de simpatia por alguém, mas você precisa dentro de um contexto [político] saber usar um pouquinho da inteligência”, disse o prefeito.

“Eu quero, eu desejo o apoio do presidente Bolsonaro. Eu quero e desejo o apoio do Tarcísio, do PL, do Republicano, do União Brasil, enfim, de todos os partidos”, concluiu.

Ricardo Nunes já iniciou sua movimentação em busca de apoio para as eleições de 2024. Bolsonaro entrou na mira para angariar votos da direita e, de quebra, deve levar a vice-prefeitura na chapa do paulistano.

Além do PL, Nunes já tem um acordo com o Republicanos, partido do governador Tarcísio de Freitas. O prefeito ainda busca o apoio do União Brasil, que estuda lançar Kim Kataguiri como candidato. A legenda, porém, está dividida e tende a entrar em acordo pela reeleição de Nunes.

Ricardo Nunes aproveitou para rebater as afirmações e pesquisas que apontam o seu anonimato na cidade. Segundo o prefeito, 80% da população paulista reconhecem seu nome e citou os casos dos ex-prefeitos Gilberto Kassab e Bruno Covas nas eleições de 2008 e 2020.

“As pesquisas não demonstram isso. Mesmo assim a gente observa que os candidatos, por exemplo, o Bruno um ano antes da eleição também tinha um nível de conhecimento que não era assim aquilo que se imagina para quem é o prefeito. O Kassab também, igual ao Bruno, tinha bastante conhecimento, mas não era um nível para quem imagina de um prefeito”, rebateu.

“Esse é um tema que não me preocupa agora. Eu tenho acho que 80 % de nível de conhecimento é muito alto”.