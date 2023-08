João Vitor Revedilho Evento de lançamento da candidatura de Guilherme Boulos à Prefeitura de São Paulo no pleito de 2024. Fernando Haddad, ministro da Fazenda, Gleisi Hoffmann, presidente nacional do PT, partido que está apoiando a candidatura de Boulos, estiveram presentes

O PT confirmou neste sábado (5) o apoio ao deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) na disputa pela prefeitura de São Paulo em 2024. A confirmação ocorreu durante o congresso do partido que foi realizado na capital paulista.

O nome do parlamentar já era cotado desde as eleições de 2022, quando ele pleiteou a candidatura ao governo de Estado de Sao Paulo, mas desistiu após uma negociação em prol da candidatura de Fernando Haddad (PT).

Haddad, agora ministro da Fazenda, e Gleisi Hoffmann, presidente nacional do PT, estiveram presentes no evento.

"É uma alegria muito grande estar aqui com vocês, com essa energia, com essa mobilização, esse partido vivo", iniciou Gleisi em seu discurso. "[Quero] fazer uma saudação muito carinhosa e também um agradecimento, eu não tinha ainda me reunido com a militância de São Paulo, depois da eleição do presidente Lula. Se Lula subiu aquela rampa no Palácio do Planalto, se deve a essa medida militância aguerrida".

"Quero saudar o nosso companheiro Fernando Haddad, que foi nosso presidente [do PT] aqui na capital, [e] um dos melhores prefeitos de São Paulo", disse Gleisi se referindo ao mandato do ministro da Fazenda como prefeito da capital paulista, que durou entre 2013 e 2017.

"Eu sabia que tinha uma sensação na nossa militância e uma vontade de estamos unidos naquele momento e estarmos unidos agora em 2024", prosseguiu a deputada federal em seu discurso se referindo a falta de união da esquerda durante as eleições de 2022 em comparação com a união do PT e do PSOL agora na candidatura de Boulos.

"Temos que derrotar o Bolsonarismo e os candidatos do Bolsonaro. Este prefeito que está aí, um atraso, que já está fazendo acordo com o PL", disse a presidente do PT em referência a Ricardo Nunes (MDB), atual prefeito da capital paulista.

Alesp Ricardo Nunes (MDB), atual prefeito de São Paulo, ao lado de Jair Bolsonaro (PL), ex-presidente da República





O apoio petista a Boulos é uma tentativa de fazer frente ao núcleo bolsonarista que tende a apoiar o atual prefeito Ricardo Nunes (MDB) na disputa do ano que vem. O partido aposta na imagem que o Boulos construiu nas eleições 2020, quando chegou ao segundo turno contra Bruno Covas (PSDB), e perdeu por uma diferença de 1 milhão de votos.



Clã Tatto resistente

Divulçação Jilmar Tatto foi candidato à prefeitura de São Paulo pelo PT em 2020





A cúpula formada pelos irmãos Tatto ficaram insatisfeitos com o apoio do partido a Guilherme Boulos. Para eles, o partido ficará enfraquecido se não lançar um candidato próprio.

A expectativa era que a legenda indicasse um dos irmãos para a disputa pela prefeitura. Nos bastidores, a ideia seria lançar Jilmar Tatto, que disputou o cargo em 2020. Entretanto, a campanha petista foi aquém do esperado e ficou apenas na sexta colocação.