Reprodução/redes sociais Senador do Acre Alan Rick foi apresentador de TV e teve conta nas redes sociais bloqueadas por Alexandre de Moraes.

Um vídeo do senador do Acre Alan Rick (União) gritando com um atendente de uma companhia aérea no Aeroporto Internacional de Brasília viralizou nesta quinta-feira (20). Na filmagem, ele aparece enfurecido gritando com o funcionário enquanto dá tapas na mesa.

Vídeo que está circulando nas redes nesta quinta, 20, mostra Alan Rick (União-Acre) descontrolado no aeroporto ao ser avisado que só poderia embarcar no dia seguinte.



Parlamentar diz que entrevero foi no ano passado. ‘Humano que sou, admito que fiquei nervoso e fui grosseiro’ pic.twitter.com/mwhVfDNZB1 — Fausto Macedo (@fausto_macedo) July 20, 2023





Em resposta à repercussão do vídeo, Alan Rick afirmou que o vídeo era do ano passado, quando ainda era deputado federal.

O senador iniciou na política em 2014, já como deputado federal, e conquistou a reeleição em 2018. Em 2022, se candidatou ao Senado, e foi eleito com cerca de 150 mil votos.

Além de senador, Alan Rick é jornalista, administrador de empresas e pastor evangélico. Foi apresentador da TV Gazeta em seu estado.



Entre as polêmicas que acompanham a vida política de Alan Rick está seu apoio aos atos do 8 de janeiro. De acordo com determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), o senador teria incentivado os golpistas nas redes sociais. O episódio fez com que o senador tivesse suas contas do Twitter, Facebook e Instagram bloqueadas temporariamente.