LaMais/Redes Sociais - 20.07.2023 Lorezete Duarte tinha 45 anos, e caiu do paredão de 11 metros quando tentava salvar um homem que estava prestes a pular

A socorrista do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), Lorezete Duarte, de 45 anos, morreu na última quarta-feira (19) após cair de um penhasco de 11 metros. A técnica de enfermagem estava tentando salvar a vida de um homem que estava indicando que pularia do paredão, no município de Frederico Westphalen, no Rio Grande do Sul.



A equipe de socorristas contava com três pessoas, sendo Duarte uma delas. Eles foram acionados para resgatar um homem que estava prestes a cometer suicídio, se jogando às margens do penhasco localizado na BR-386. Duarte subiu até o local onde o homem estava, e quando o puxou pela blusa para retirá-lo da beira, ambos caíram do penhasco.

Lorezete não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O homem foi encaminhado ao hospital de Frederico Westphalen. Ele caiu sobre a socorrista, e foi para a unidade de saúde sem riscos de vida.

A Polícia Civil investiga o caso para entender se a queda da socorrista foi um acidente, ou se o homem possui alguma responsabilidade pela morte de Duarte. A equipe do SAMU e o homem que iria cometer o suicídio irão depor para os investigadores.

A equipe do hospital que Duarte trabalhava prestou uma homenagem à socorrista na última quinta-feira (20. Eles fizeram uma oração e um minuto de silêncio pela colega de trabalho, além jogarem balões brancos em lembranças a ela.

Durante a homenagem, uma das enfermeiras disse: "Estamos aqui para prestar homenagem a uma colega de profissão e de farda que, tragicamente, teve sua vida ceifada no dia de ontem. O que nos conforta e, ao mesmo tempo, nos revolta é o entendimento de que ela perdeu a vida salvando, como salvou, a vida de uma outra pessoa”.

O Hospital Santo Antônio publicou as condolências nas redes sociais, com as imagens da homenagem. “Que a memória de Lorezete seja um eterno exemplo de amor e dedicação à profissão”, escreveram na publicação.

Desde quarta-feira, a prefeitura de Frederico Westphalen segue me luto oficial de três dias. “A administração pública reforça os votos de pesar pela grande perda e agradecimentos à imensa dedicação e excelente trabalho prestado ao município”, escreveu a prefeitura.