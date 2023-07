Lance! Ana Moser é ministra do Esporte





O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) escutou as reivindicações do Centrão, mas ficou insatisfeito com a cobrança do Republicanos para ter o Ministério do Esporte. O petista afirmou que não tem nenhuma intenção em tirar Ana Moser do comando da pasta.

Os partidos de centro negociam para ter maior representatividade no Planalto e colocaram na mesa quais pastas eles desejam comandar. O Desenvolvimento Social e o Esporte entraram em pauta. O primeiro ficaria nas mãos do PP e o segundo com o Republicanos.

Em relação ao Desenvolvimento Social, Lula não demonstrou resistência. Wellington Dias é visto como um lulista fiel e não criará problemas ao ser exonerado. O presidente da República também não trata o ministério como algo de primeiro escalão, ou seja, a pasta não dará visibilidade suficiente para o ministro que estiver lá.

Só que Lula trata o Esporte como um setor muito importante para a engrenagem do governo. Na avaliação dele, tirar Ana Moser trará consequências midiáticas negativas, já que a ex-atleta tem excelente relação com a imprensa.

Além disso, o presidente da República tem gostado muito do trabalho de Moser. Por ela não ser política, tirá-la do ministério é removê-la da vida pública, porque o petista não terá nada para oferecer em troca.

Lula tentará costurar um acordo para que a ministra continue à frente do Esporte. Uma das possibilidades levantadas é oferecer o Ministério Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços e dar novas atividades para o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB-SP).

Mas o presidente já escutou da direção nacional do Republicanos que o partido seguirá independente, mesmo tendo ministério. Tal posição tem feito o petista tomar maiores cuidados nas negociações com a sigla.





