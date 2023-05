Reprodução Lula tirou fotos com seus ministros





O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem trabalhado desde a manhã desta quarta-feira (31) para melhorar a relação do Palácio do Planalto com a Câmara dos Deputados. Ao conversar com o presidente da Casa de Leis, Arthur Lira (PP-AL), escutou uma reclamação inusitada.

O deputado federal relatou que ministros estão realizando agendas em vários estados do Brasil e não têm convidados parlamentares dessas regiões para participarem dos eventos. Tal postura é vista como um desrespeito e desprestígio, porque não permite que o congressista possa apresentar seu trabalho nas suas bases eleitorais.

Lula admitiu que não sabia da informação e prometeu chamar a atenção dos ministros para que o problema seja resolvido. O presidente da República concordou que essa é uma forma dos deputados demonstrarem resultados para os seus eleitores, e o Planalto não pode ser um empecilho.

Após desligar o telefone, o chefe do Executivo federal pediu aos ministros Rui Costa (Casa Civil) e Alexandre Padilha (Relações Institucionais) para conversarem com Lira e alinharem como será feita a comunicação para que os convites cheguem aos deputados quando os ministros viajarem para os estados deles.

Lula também determinou que Rui Costa e Padilha avisem aos chefes das pastas que façam questão em chamar os deputados para participarem dos eventos, porque também é uma forma de dialogar com o Congresso Nacional.

O presidente usou como exemplo sua postura ao convidar Lira e Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, para estarem com ele na viagem a China. O petista relatou que seria uma oportunidade para conversar sobre projetos com a dupla.

Lula participa de reuniões em Brasília

O presidente da República tem participado de uma série de conversas nesta quarta-feira (31) para evitar novas derrotas na Câmara. Além de se reunir com ministros, ele também telefonou para Arthur Lira.

Lula prometeu estar mais presente em Brasília e não descarta uma reforma ministerial, porque há muita insatisfação com o comportamento do União Brasil no Congresso Nacional.

O governante escutou de Lira que o Planalto precisará fazer mudanças para ter uma base mais sólida na Câmara.





Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.