Reprodução - 31.05.2023 Luís Henrique Barros Ribeiro, liderou carreatas e o acampamento na frente do 24º Batalhão de Caçadores em São Luís

A senadora maranhense Eliziane Gama (PSD-MA) indicou o bolsonarista Luís Henrique Barros Ribeiro, atual gerente geral da Caixa, para ocupar o cargo da Superintendência da instituição na região tocantina com sede em Imperatriz.

Apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) declarado, Ribeiro chegou a usar diversas vezes a estrutura da organização pública para ajudar bolsonaristas que acampavam em frente ao quartel-general do 24º Batalhão de Caçadores.

Contrário ao atual governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o indicado da senadora chegou a apagar publicações nas redes sociais que incitavam opiniões contrárias ao petista. Agora, com novas postagens, Luís Henrique comemora o novo cargo junto aos amigos.

