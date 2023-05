Reprodução Rodrigo Pacheco discursou ao lado de Lula





O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), amenizou a guerra entre o Planalto com o Congresso Nacional e garantiu que há harmonia entre os dois poderes. Nesta quinta-feira (25), em discurso realizado na Fiesp durante o evento do Dia da Indústria, o senador falou que há alinhamento entre os parlamentares com o governo federal.

"Existe alinhamento do parlamento brasileiro com o chefe do Executivo. Há diálogo dentro do Congresso Nacional, promovendo uma harmonia sobre desentendimentos. Hoje temos um sentimento de harmonia e união", afirmou. "Há respeito entre os Poderes e os membros desses poderes".

O discurso de Pacheco foi direcionado a Arthur Lira, presidente da Câmara, e deputados do Centrão. Recentemente, o chefe da Câmara afirmou que o Congresso ganhou maior protagonismo e que o governo Lula estava tendo dificuldades para lidar com os parlamentares.

No dia seguinte, os deputados aprovaram as mudanças estruturais nos ministérios. As pastas de Meio Ambiente e Mudança Climática e dos Povos Originários foram esvaziados.

Lula também discursou e colocou panos quentes no episódio. Ele relatou que divergências são comuns e que tudo se resolve dentro da política.

Pacheco defende o arcabouço fiscal

Rodrigo Pacheco relatou que o arcabouço fiscal elaborado pelo Ministério da Fazenda, que tem como chefe o ministro Fernando Haddad (PT), precisa ser aprovado, assim como a reforma tributária.

“É obrigação cívica, do Congresso Nacional, aprovar a reforma tributária para dar um novo cenário ao nosso país”, comentou.

A reforma está sendo analisada por um grupo de trabalho do Senado. A expectativa que o projeto seja apresentado no dia 6 de junho, um dia antes de Pacheco estar novamente no Brasil.





