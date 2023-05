Reprodução Magno Malta falou sobre Vini Jr.





O senador Magno Malta (PL-ES) tentou explicar nesta quinta-feira (25) sua declaração sobre o caso de racismo contra o jogador Vinícius Junior . O parlamentar afirmou que seu posicionamento de terça (23) era uma “analogia” para defender o atacante da seleção brasileira.

No começo da semana, Malta falou que as emissoras de televisão “revitimizavam” o atleta do Real Madrid porque o “assunto dá ibope”. O senador também cobrou associações da causa animal para saírem em defesa dos macacos porque, segundo ele, o animal estaria “exposto”.

“Você só pode matar uma coisa com o próprio veneno de alguma coisa. Então, o seguinte: cadê os defensores da causa animal que não defende (sic) macaco? Macaco tá exposto (sic). Veja quanta hipocrisia. E o macaco é inteligente, é bem pertinho do homem, a única diferença é o rabo. Ágil, valente, alegre, tudo o que você pode imaginar, ele tem”, declarou.

O posicionamento causou muita revolta e parlamentares protocolaram um pedido de cassação.

Por conta disso, o senador resolveu usar a abertura da CPMI do 8 de janeiro para tentar se defender. Ele relatou que é um homem negro e “pai de uma negra” e que “criaram uma narrativa” sobre suas declarações.

“Fiz uma analogia para defender o Vini Jr. Não é má-vontade, é mau-caratismo mesmo. Mas ninguém vai me impedir, fazer graça e achar que vai me amedrontrar, porque não vai. [...] Eu estava fazendo uma analogia, porque sou um homem respeitador”, comentou.

Magno Malta fala de Daniel Alves

Magno Malta chegou a usar o jogador Daniel Alves , acusado de estupro na Espanha, como exemplo no combate ao racismo. Em 2014, o atleta foi vítima de ataques e comeu uma banana jogada no campo por um torcedor.

Na visão do senador, o ex-lateral da seleção brasileira “desmoralizou” os racistas. “Se eu fosse um jogador negro, entraria em campo com uma leitoinha branca nos braços para mostrar que não tem nada contra branco”, ironizou.





