Foto: Roque de Sá/Agência Senado Rodrigo Pacheco ficará longe do Senado por alguns dias





O senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG) vai se licenciar da presidência do Senado a partir do dia 1° de junho para poder participar do evento World Company Award, na Grécia. Ele retomará as funções de chefe da Casa no dia 7, quando tiver retornado para o Brasil.

No documento protocolado no começo desta semana, Pacheco pediu para a diretoria-geral do Senado que tomem às providências necessárias para indicar quem serão os nomes que participação da delegação que viajarão ao lado dele para estar no evento.

Com o presidente fora do país, quem comandará o Senado é o vice, Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PA).

Na Grécia, Pacheco participará do Fórum de Turismo e ESG em 1° de junho, no World Company Award. Dois dias depois, ele estará em um jantar de gala e solenidade do WOCA 2023, no Hotel Grande Bretagne, em Atenas. Essa é a sétima edição do evento e a expectativa que tenha a presença de 80 convidados.

O World Company Award tem como objetivo reunir empresários brasileiros para buscar relações comerciais, intercâmbio cultural e socioeconômico ao país que realiza o evento. Em anos anteriores, o WOCA foi feito no Principado de Monaco, Cairo, Ljubljana, Lisboa, Moscou e St. Mortiz.





