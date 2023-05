Geraldo Magela/ Agência Senado Senador Randolfe Rodrigues anunciou desfiliação do Rede Sustentabilidade

Após anunciar desfiliação do partido Rede Sustentabilidade nesta quinta-feira (18), o senador Randolfe Rodrigues deve voltar a integrar o Partido dos Trabalhadores. A informação foi divulgada colunista Juliana Dal Piva, do UOL , e confirmada pelo iG .

À reportagem, duas fontes ligadas ao governo informaram que as conversas para o retorno do senador ao PT estão extremamente adiantadas e a confirmação da filiação deve sair entre este fim de semana e o início da semana que vem.

Randolfe integrava a legenda desde 2015 e, ao anunciar a saída, disse que a decisão é "irrevogável". O motivo da desfiliação seria desentendimentos com a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, que lidera a sigla.

Agora, Rede perdeu o único representante que tinha no Senado. Na Câmara, o partido é representado pelo deputado Túlio Gadêlha (PE), além da própria Marina, que foi licenciada do cargo para liderar a pasta do Meio Ambiente no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

*Em atualização

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.