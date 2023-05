Fabio Rodrigues Pozzebom/Agênci Senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP





O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), líder do governo no Congresso, afirmou que protocolou nesta terça-feira (9) uma petição no Supremo Tribunal Federal (STF) após o Telegram compartilhar uma mensagem aos seus usuários atacando o PL das Fake News.

Em uma postagem realizada nas suas redes sociais, o parlamentar afirmou que a empresa utilizou a plataforma para "manipular a opinião pública" em função dos seus próprios interesses.

"Protocolamos no STF petição em função dos ataques do Telegram ao PL 2630, utilizando sua plataforma para manipular a opinião pública a favor de seus interesses. Uma pena que o Telegram tenha notificado seus usuários de que a democracia estava sob ataque com 4 anos de atraso", publicou Randolfe.

Mensagem do Telegram

a mensagem em questão, o Telegram afirma que "a democracia está sob ataque no Brasil". A empresa ainda acusa a Câmara dos Deputados de incluir no texto final da proposta ao menos 20 artigos que "nunca foram amplamente debatidos".

O Telegram diz ainda que o documento “permite que o governo limite o que pode ser dito online ao forçar os aplicativos a removerem proativamente fatos ou opiniões que ele considera ‘inaceitáveis’”.

Para provar tal ponto, a plataforma argumenta com a última suspensão que ocorreu por “não responder a uma solicitação”, e disse que caso o PL estivesse em vigor, o aplicativo seria “imediatamente bloqueado”.

