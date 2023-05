redacao@odia.com.br Arthur Lira tem ficado incomodado com bolsonaristas e lulistas na Cãmara

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (Progressistas-AL), está incomodado com as alas mais extremistas de Jair Bolsonaro e Lula no Congresso Nacional. Para o presidente da Casa, bolsonaristas podem manchar a imagem da Câmara, enquanto lulistas tentam encontrar formas de enfraquecer o parlamentar.

Um deputado disse à coluna que o clima nos corredores na Câmara dos Deputados começou a ficar ruim pouco depois do início da legislatura. Após o adiamento da votação do PL das Fake News, a situação ficou pior.

Lira já tinha percebido uma movimentação bolsonarista para barrar a votação. Ele teve uma forte briga com parlamentares da oposição e chegou a sair do grupo de WhatsApp das lideranças partidárias.

Antes, o presidente da Câmara já tinha alertado sobre a mancha na imagem da Casa que bolsonaristas estavam protagonizando. Ele ressaltou estar preocupado com as brigas envolvendo parlamentares da oposição com o ministro da Justiça, Flávio Dino, em uma oitiva da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).

Lira também ficou incomodado com as declarações e exaltações de aliados de Bolsonaro na tribuna da Câmara. Internamente, há um receio de que as falas respinguem na Mesa Diretora e que Arthur Lira seja visto como um personagem sem potencial de comando para controlar a Câmara.

Uma fonte disse à coluna que Lira ainda se mostrou atento a possibilidade de bolsonaristas tentarem enfraquecer seu comando nas últimas semanas. O presidente da Câmara apontou a mesma preocupação com lulistas.

Nos bastidores, Lira se viu isolado e percebeu uma tentativa de bolsonaristas e lulistas de enfraquecer seu comando. Uma parlamentar disse que aliados do presidente da Câmara identificaram blocos que tentam interromper votações e articulações para enfraquecê-lo.

Na visão de alguns parlamentares, Lira perdeu o comando dos deputados e tende a ter interlocuções mais frágeis em pautas importantes. Já outros veem uma tentativa de bolsonaristas almejando a presidência da Câmara em 2025 e de lulistas para evitar que Arthur Lira pressione Lula como no começo do ano.

Aliados de Lira, porém, acreditam que as tentativas devem ir pelo ralo. Eles lembram que ele comandará a Câmara por mais dois anos e mantém sua habilidade de manter os deputados próximos de seus ideais.

Lula quer Lira próximo e vê problemas nos partidos

Duas fontes ouvidas pela coluna informaram que Lula quer Lira próximo a todo custo. O petista até cedeu R$ 3 bilhões em emendas para deputados, após uma pressão do presidente da Câmara.

A tentativa é usar Lira como um articulador da Casa, em meio às dificuldades do Palácio do Planalto em conseguir maioria na Câmara dos Deputados.

Nos corredores, o petista disse que a aliados que o problema não está em Lira e sim nos partidos. Lula tem cobrado fidelidade de União Brasil, PSD e MDB e quer que deputados votem a favor das propostas de interesse do governo federal.