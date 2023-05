redacao@odia.com.br (Agência Brasil) Arquivo: Flávio Dino, ministro da Justiça

O Ministro da Justiça, Flávio Dino , declarou hoje (9) que empresas de tecnologia tentam chantagear o governo e o Congresso , para impedir a aprovação do chamado projeto de lei das Fake News -- que está atualmente sendo discutido no parlamento e tem como objetivo regulamentar as redes sociais.

Durante uma audiência na Comissão de Segurança Pública do Senado , Dino também afirmou que essas empresas de tecnologia, conhecidas como "big techs", desejam "controlar o pensamento".

O Ministro da Justiça é um defensor do projeto de lei das Fake News. O texto, que está em tramitação na Câmara dos Deputados, inclui medidas para criminalizar a disseminação em larga escala de informações falsas na internet.

Projeto de lei das Fake News

O projeto estabelece que as plataformas digitais também devem ter regras transparentes para moderação e para os algoritmos .



Elas devem agir prontamente para prevenir e reduzir práticas ilegais, como crimes contra o Estado democrático de direito, atos de terrorismo, crimes contra crianças e adolescentes, racismo e violência contra as mulheres.

"Rádios são reguladas? Sim. Televisões? Sim. Parlamentares? Sim. Famílias são reguladas? Sim. Farmácias, fazendas e bancos também são regulados. Por que apenas as plataformas tecnológicas não podem ser reguladas, se todas as atividades humanas, lucrativas ou não, estão sujeitas a regulação jurídica?", declarou o Ministro da Justiça.

Dino também enfatizou a necessidade de regulamentar o ambiente virtual

Na semana passada, o governo aumentou suas críticas às plataformas após o Google produzir e divulgar conteúdo com críticas ao projeto de lei das Fake News.

"Quem concedeu essa imunidade jurídica para cinco empresas que desejam controlar o pensamento? Controlar a arte, a cultura, a política, a economia e os negócios? Que tipo de imunidade é essa? É a imunidade do poder financeiro, que inclusive deseja ameaçar este parlamento, chantagear este Congresso e ameaçar os poderes políticos?", acrescentou.

Uma das ações realizadas pelo Google foi exibir, na página inicial do mecanismo de busca, uma mensagem que dizia: "O projeto de lei das fake news pode aumentar a confusão sobre o que é verdade ou mentira no Brasil" .

Ao clicar no texto, o usuário era redirecionado para um artigo datado de 27 de abril contra o projeto de lei. O artigo não mencionava o interesse do Google no assunto.

Em resposta, a Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), vinculada ao Ministério da Justiça, exigiu que o Google rotulasse esses conteúdos como "publicidade" .

A Senacon também ordenou ao Google que veiculasse "contrapropaganda", ou seja, posicionamentos diferentes daqueles defendidos pela empresa. Após a intervenção da Senacon, o Google removeu a mensagem de seu mecanismo de busca.

